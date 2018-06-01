За «Графом Монте-Кристо» пришли из полиции

Экономическая полиция решила посмотреть «Граф Монте-Кристо». Постановка в Театре музыкальной комедии удивила полицейских финансовой схемой оформления декораций.

Сотрудники экономической полиции Петербурга 1 июня посетили кабинет замдиректора Театра музыкальной комедии. Помимо беседы с руководством культурного учреждения, они прихватили с собой документацию о выделении бюджетных средств на создание декораций к мюзиклу «Граф Монте-Кристо». Как считают полицейские, их делали не совсем там, куда перевели 12 миллионов рублей.

Сотрудники «бюджетного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти несколько часов 1 июня провели в кабинете заместителя директора Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Эдуарда Радостева. По данным «Фонтанки», полицейские попросили его предоставить документацию о движении 12 миллионов рублей, выделенных комитетом по культуре Смольного на декорации к мюзиклу «Граф Монте-Кристо». По мнению оперативников, проводящих доследственную проверку, бюджетные деньги были перечислены в коммерческую компанию для производства декораций, но часть продукции выполнялась силами самого театра.

Госзакупку в 13 млн рублей на изготовление и поставку мягких декораций (20 штук) , жестких декораций ( 54 штуки) , спецэффектов ( 3 комплекта), мебели и бутафории (4 комплекта по 53 штуки), электробутафории (2 комплекта по 34 штуки), реквизита (7 штук) к спектаклю "Граф Монте-Кристо" провели в сентябре 2017 года. Единственным участником и победителем стало ООО «Театральное бюро», созданное за полгода до этого. Учредили общество, согласно данным СПАРК-Интерфакс, Долгушин Виктор Николаевич и Радостев Эдуард Евгеньевич. Последний одновременно занимает должность заместителя директора Театра музыкальной комедии. Согласно отчетности за 2017 год, его ежемесячная зарплата составляла 141 тысячу рублей.

Собственником «Театрального бюро» Радостев перестал быть в июне 2017 года, оставив компаньона вести бизнес в одиночестве. Однако еще до того, как Радостев покинул компанию, «Театральное бюро» заключило с Музкомедией контракт на поставку и изготовление костюмов к спектаклю «Граф Монте-Кристо» на 880 тысяч рублей. Еще два контракта перепали обществу в сентябре 2017 года за 1,6 миллиона рублей на изготовление и поставку жестких декораций, мебели, бутафории, реквизита и костюмов к спектаклю «Свадьба в Малиновке».

Впрочем, интерес полиции «Свадьба в Малиновке» пока не вызвала, оперативники оказались более внимательны к постановке по произведению Александра Дюма. Помимо «Театрального бюро», к созданию этого спектакля привлекли ООО «Стейдж Фабрик». Общество было зарегистрировано в 2016 году и одним из его учредителей был также Эдуард Радостев, вторым – другой заместитель гендиректора театра Елена Лебедева. В 2017 году ООО «Стейдж Фабрик» получило от театра контрактов на 2 млн рублей. Уже в 2018 году собственники поменялись, и вместо топ-менеджеров Музкомедии компанией теперь владеют Мира Гоц (женщина с таким именем является главным врачом одной из частных стоматологических клиник в центре города) и Марина Елкина.

Директор Театра музыкальной комедии не стал отвечать на звонки «Фонтанки», пресс-секретарь коллектива после визита к руководству отказалась давать комментарии по поводу происходящего. Дозвониться по телефонам, указанным в ЕГРЮЛ у «Театрального бюро», также не удалось.

В комитете по культуре «Фонтанке» сообщили, что в 2016 году театру на мюзикл «Граф Монте-Кристо» было выделено 39,5 млн рублей, из которых 12 млн ушло на декорации. «Комитет, конечно, ведет выборочные проверки, но, по большому счету, дальше не наша зона ответственности», – заметили чиновники.

Премьера мюзикла «Граф Монте-Кристо» состоялась 11 ноября 2017 года. Это постановка давнего партнера театра – венгерского режиссера Миклоша Габора Кереньи (Керо), и декорация для нее создавалась также по эскизам венгерского автора — Тамаша Ракай. После премьеры один из музыкальных критиков, чей отзыв опубликован на сайте театра, наравне с «умопомрачительной хореографией» отметил «красивейшую картинку».

Перед премьерой композитор Фрэнк Уайлдхорн приезжал в Петербург по приглашению театра и специально для коллектива написал несколько новых музыкальных номеров. А венгерская постановочная бригада продумала дополнительные «изысканные, полные морской романтики и зовущие в увлекательное путешествие сценические» конструкции.

Спектакль вошел в основной репертуар и сохраняется в нем по сей день: ближайшая серия показов пройдет с 20 по 25 сентября.

Евгений Вышенков, Ксения Клочкова, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»