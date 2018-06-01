СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год

Египетский бизнесмен Нагиб Савирис сообщил, что бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возглавит сборную Катара. Французский специалист будет готовить команду к чемпионату мира–2022.

При это его зарплата составит 50 миллионов евро в год, а контракт будет рассчитан на четыре года.

– Зидан возглавит сборную Катара и начнёт готовить ее к чемпионату мира–2022. Зарплата – € 50 млн, контракт на четыре года. Деньги решают все? – написал Савирис в Твиттере.

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ...

Money talks ? — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 31 мая 2018 г.

Ранее Зидан заявил, что не собирается возвращаться к тренерской работе сразу после ухода из "Реала". "Королевский клуб" под руководством Зидана выиграла Лигу чемпионов три раза подряд, Суперкубок, клубные чемпионаты мира и чемпионат Испании.

Накануне англоязычный твиттер "Зенита" отреагировал на сенсационную новость об уходе Зидана из королевского клуба. "Шокированы новостью об уходе Зидана из «Реала». К счастью, мы успели подписать Сергея Семака во вторник, так что, руки прочь, «Реал»!", — говорится в его сообщении. Сергей Семак подписал контракт с "Зенитом" 29 мая.