СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год

Египетский бизнесмен Нагиб Савирис сообщил, что бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возглавит сборную Катара. Французский специалист будет готовить команду к чемпионату мира–2022.

При это его зарплата составит 50 миллионов евро в год, а контракт будет рассчитан на четыре года.

– Зидан возглавит сборную Катара и начнёт готовить ее к чемпионату мира–2022. Зарплата – € 50 млн, контракт на четыре года. Деньги решают все? – написал Савирис в Твиттере.

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ...

Money talks ?

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 31 мая 2018 г.