В Петербурге таможня разобралась в миллионе фантиков

В Петербурге таможенным инспекторам пришлось основательно покопаться в конфетных фантиках. Безобидные с виду бобины с обёрткой оказались контрафактными, и владелец груза получил административное дело.

Как сообщили 1 июня в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни, крупная партия упаковочного материала пришла на Южный таможенный пост в Шушарах. На фантиках, которых насчитали более миллиона штук, значилось, что в них будут заворачивать конфеты «Зимняя сказка» и известный еще с советских времен «Кара-Кум». Данные товарные знаки, как уточнили в таможне, принадлежат кондитерским фабрикам «Рот Фронт» и «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», однако на обёртке значился адрес в Узбекистане. Таможня обратилась к представителю правообладателей — компании «Объединённые кондитеры», где подтвердили подозрения инспекторов и сообщили, что названия нанесены незаконно.

«На основании обращения правообладателя возбуждено дело об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров»). Товар изъят», – добавили в таможне.