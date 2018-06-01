Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии

Хищники вырвались на свободу в немецком городе Люнебах 1 июня. Из национального парка Айфель сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь.

Как пишет Deutsche Welle, медведь скрыться не успел, его застрелили сразу после побега. Поиск сообщников косолапого продолжается.

Власти рекомендовали местным жителям оставаться дома, заметив дикого зверя, немедленно сообщать в полицию.

Всего на 30 гектарах национального парка содержатся примерно 400 животных, в том числе и экзотических.

Это не первый случай в Германии, когда звери вырываются на свободу. В 2016 году в зоопарке Лейпцига два льва сбежали из своего вольера ночью, один из них был застрелен.