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01.06.2018 14:36

Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии

Хищники вырвались на свободу в немецком городе Люнебах 1 июня.  Из национального парка Айфель сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь.

Как пишет Deutsche Welle, медведь скрыться не успел, его застрелили сразу после побега. Поиск сообщников косолапого продолжается.

Власти рекомендовали местным жителям оставаться дома, заметив дикого зверя, немедленно сообщать в полицию.

Всего на 30 гектарах национального парка содержатся примерно 400 животных, в том числе и экзотических.

Это не первый случай в Германии, когда звери вырываются на свободу. В 2016 году в зоопарке Лейпцига два льва сбежали из своего вольера ночью, один из них был застрелен.

 


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Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
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