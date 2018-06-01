В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой

Неполадки с оборудованием задержали лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» в петербургском аэропорту. В Ереван пассажиров отправляют уже другим самолётом.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вылететь в Армению рейс U6 2813 должен был в пять минут седьмого утра 1 июня, но вовремя покинуть Северную столицу не удалось. По словам пассажиров, они успели занять свои места, борт начал движение, но разгон так и не набрал, и людей вернули обратно в Пулково. Представитель перевозчика объяснил случившееся неисправной электроникой и попросил подождать.

«Рейс был задержан по техническим причинам. Для обеспечения вылета рейса авиакомпания предоставила резервное воздушное судно Airbus A321», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», добавив, что датчики о неисправности сработали до того, как неулетевший лайнер начал движение.

Ждать замену пассажирам пришлось восемь часов. В 14:20 самолёт вылетел в Ереван.