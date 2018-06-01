YouTube заблокировал канал пранкера, хайпанувшего на «Зимней вишне»

Ролики Евгения Вольнова, прославившегося «угаром» над трагедией в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», недоступны на YouTube 1 июня. Видеохостинг заблокировал аккаунт скандального блогера «за нарушения принципов сообщества».

Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков) стал известен широкой публике после пожара в торговом центре с 60 погибшими. В прямом эфире он обзванивал морги столицы Кузбасса и предупреждал о сотнях трупов, которые судебные медики якобы вскоре должны будут принять.

Следственный комитет России шутку над трагедией расценил как экстремизм и возбудил уголовное дело.

Позже Евгений Вольнов стал официальным спикером центра «Миротворец», на сайте которого публикуются личные данные тех, кого его создатели считают «врагами Украины».