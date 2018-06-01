Финляндия обеспокоена введением США пошлин на сталь и алюминий, ЕК грозит судом

МИД Финляндии назвал решение США с пятницы, 1 июня, ввести пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады, неудачным, а бывший премьер Суоми и вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предсказал начало торговой войны.

«Основания для ограничений являются искусственными, поскольку сталь и алюминий, импортируемые из стран ЕС, не угрожают национальной безопасности США. Они также не решат проблему избыточных мощностей, однако работа по решению проблемы будет продолжаться на международных форумах, несмотря на решение США», – заявила министр внешней торговли и развития Анн-Мари Виролайнен.

Пошлины в размере 25% на ввоз стали и 10% – на ввоз алюминия значительно сократят экспорт этих металлов из ЕС в США.

«Финляндия обеспокоена влиянием этих мер на конкурентоспособность европейского бизнеса и на рабочие места как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Мы также не можем игнорировать более широкие последствия, которые повлияют на мировую торговлю и международную торговую систему», – подчеркнула Виролайнен.

«Печальный день для порядка основанной на правилах торговли, который выстраивался совместно США и ЕС последние 50 лет. Победителей нет, когда мы идём по пути протекционизма. Это плохо для рабочих мест, роста и инвестиций», – раскритиковал действия Трампа вице-президентт Еврокомиссии Юрки Катайнен в своём твиттере 31 мая.

ЕС намеревается принять контрмеры и довести спор до суда ВТО. Евросоюз намерен в ответ установить таможенные пошлины, которые будут применяться к американской продукции, ежегодно импортируемой в размере примерно 2,8 млрд евро, включая мотоциклы, виски и дорогие яхты.

Европейская комиссия неоднократно заявляла, что не согласна обсуждать торговые отношения под угрозой таможенных кризисов. Тем не менее США только усилили давление, увеличив ставки по пошлинам на европейские автомобили.

«Контрмеры будут. Это очень прискорбно, но другого выбора нет», – заявил Катайнен в интервью Kauppalehti.