Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Мексики

Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш претендует на должность главного тренера сборной Мексики, информирует 1 июня Todomercadoweb.

Сообщается, что руководство Футбольной федерации Мексики планирует провести встречу с португальским специалистом.

Назначение Виллаш-Боаша на пост главного тренера мексиканской сборной может произойти после предстоящего в России чемпионата мира 2018 года.

Напомним, последним местом работы Виллаш-Боаша был китайский клуб «Шанхай СИПГ». Главным тренером ФК "Зенит" он был в 2014 – 2016 годах. Во время его шестиматчевой дисквалификации в 2015 году исполнял обязанности главного тренера за него нынешний наставник "Зенита" Сергей Семак.

На посту главного тренера португалец может сменить Хуана Карлоса Осорио.