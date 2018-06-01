В Иркутске задержаны экскурсоводы, устроившие для детей опыты с возгоранием

Химические опыты в торговом центре Иркутска, в результате которых пострадали дети, квалифицировали по уголовной статье и задержали первых подозреваемых. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области и рассказали подробности инцидента.

По данным следствия, ЧП произошло в ТЦ «Комсомолл» на улице Верхняя набережная. Дети пришли посмотреть химические опыты. Экскурсоводы использовали для эксперимента жидкий азот, электричество и химические реактивы. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и вспыхнул, результате чего сидевшие в первом ряду дети получили ожоги.

С возгоранием быстро справились, при этом из комплекса эвакуировали полторы тысячи посетителей.

В СК сообщили, что в результате неудачного опыта пострадали восемь детей в возрасте от восьми до тринадцати лет. Всех доставили в больницу. Больше всего досталось двоим — девочка 13 лет и мальчик 10 лет получили ожоги тела до 25 процентов. Мальчик получил ожоговый шок и помещен в интенсивную терапию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время задержаны технический директор фирмы-организатора представления, а также экскурсоводы. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.