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01.06.2018 13:41

«Метрострой» перечислит на зарплаты 500 млн рублей

 

Петербургский «Метрострой» сообщил, что 1 июня на счет организации поступила часть средств за выполненные, сданные и принятые заказчиком работы по строительству Невско-Василеостровской линии (станции «Беговая» и «Новокрестовская»). Как стало известно «Фонтанке», речь идет о 500 миллионах рублей. Порядка 385 из них уже пришли на счет организации сегодня утром, остальные должны дойти сегодня же.

«Средства в оперативном порядке направляются на счета подрядных организаций для осуществления выплат заработной платы», – говорится в официальном релизе. Источники «Фонтанки» уточнили, что практически все 500 млн пойдут на выплату зарплат. В частности, сегодня должны получить недовыплаченные средства метростроевцы из СМУ-15, где деньги не платили с марта, а рабочие недовольны не только невыплатами, но и массовыми увольнениями после окончания стройки двух станций.

«На данный момент со стороны ОАО «Метрострой» в Дирекцию транспортного строительства представлено выполненных работ на сумму почти в 7 млрд рублей. Заказчик осуществляет проверку. Параллельно подготавливается следующая партия закрывающих документов», – сообщает компания.

У Смольного другое мнение по поводу платежей «Метрострою». Организация получила за строительство «Беговой» и «Новокрестовской» 28,3 миллиарда рублей, о чем в «Метрострое» прямо и заявили «Фонтанке». Остался реальный долг — 3,1 млрд. Однако в компании считают, что им должны еще 10 млрд. Так как из полученных 28,3 миллиарда семь – это не погашенные авансовые платежи (не только по Невско-Василеостровской линии, но и по другим объектам). Эти деньги получены, потрачены, но не оформлены соответствующими финансовыми документами. С юридической точки зрения это означает, что теоретически комитет по развитию транспортной инфраструктуры может отобрать их. В «Метрострое» говорят, что ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (представитель КРТИ в общении с «Метростроем») не предоставило сметную документацию – якобы специально, чтобы компания не смогла закрыть авансовые платежи, что дало бы Смольному формальные основания отобрать их. В КРТИ возражают, говоря, что еще прошлым летом предоставили «Метрострою» всю документацию. И предполагают, что, при наличии у «Метростроя» финансовых проблем, которые привели к задолженности перед рабочими, он якобы предпринял такой «пиар-ход».


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VSwork.ru
30.06.2016 14:02
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