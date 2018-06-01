Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина

Подозреваемый в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса руководитель агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский попросил защиты у российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в зале суда в Херсоне 1 июня.

Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости. В своём выступлении журналист попросил «правовой защиты со стороны консульства и посольства». Он подчеркнул, что обращается к Владимиру Путину «как гражданин России», и отметил, что намерен отказаться от украинского гражданства.

Вышинский поблагодарил за поддержку международное сообщество, в частности канцлера Германии Ангелу Меркель.