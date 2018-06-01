Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина
Подозреваемый в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса руководитель агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский попросил защиты у российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в зале суда в Херсоне 1 июня.
Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости. В своём выступлении журналист попросил «правовой защиты со стороны консульства и посольства». Он подчеркнул, что обращается к Владимиру Путину «как гражданин России», и отметил, что намерен отказаться от украинского гражданства.
Вышинский поблагодарил за поддержку международное сообщество, в частности канцлера Германии Ангелу Меркель.
Справка:
Служба безопасности Украины и так называемая прокуратура автономной республики Крым пришли с обысками в редакцию РИА Новости Украина 15 мая. Вышинского задержали у его дома. Интерес к агентству и его сотруднику силовики объяснили следственными действиями в отношении «медиаструктур, подконтрольных РФ».
Журналиста арестовали по обвинению в госизмене. Сам Вышинский называет дело против себя давлением на свободу слова.
В МИД России заявили, что Киев способствует «подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов», российское посольство направило министерству иностранных дел Украины ноту протеста.