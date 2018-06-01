Экономическая полиция интересуется «Графом Монте-Кристо» у руководства Театра музкомедии

Оперативники экономической полиции Петербурга посетили кабинет замдиректора Театра музыкальной комедии. С собой они забирают документацию по поводу бюджетных денег на создание декораций к мюзиклу «Граф Монте-Кристо». По их мнению, декорации делали не совсем там, куда перевели 12 миллионов рублей.

По информации «Фонтанки», 1 июня оперативники «бюджетного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли к заместителю директора Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Эдуарду Радостеву. По данным «Фонтанки», полицейские попросили предоставить документацию о движении 12 миллионов рублей, выделенных комитетом по культуре Смольного на декорации к мюзиклу «Граф Монте-Кристо».

Как стало известно «Фонтанке», по мнению оперативников, бюджетные деньги были перечислены в коммерческую компанию для производства декораций, но часть продукции была сделана в самом театре.

Заметим, что данные мероприятия проходят в рамках доследственной проверки. В самом театре «Фонтанке» обещали дать комментарии.

Наше издание постарается узнать подробности.