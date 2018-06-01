На Богатырском на парковке у гипермаркета дети четвертый час ждут отправку в лагерь

Смена в лагере началась для петербургских школьников с затяжного ожидания на парковке в Приморском районе. Голодное дежурство для трехсот человек обеспечил рассеянный сотрудник «Пассажиравтотранса».

Как рассказали «Фонтанке» читатели, 1 июня очередные вовремя не уехавшие в лагерь дети с девяти утра сидят на парковке у гипермаркета «О`Кей» на пересечении Богатырского проспекта и Яхтенной улицы. Компанию им составляют сотрудники ГИБДД, которые должны были сопроводить колонну автобусов в лагерь. В отличие от прошлого раза, к оформлению документов претензий нет, но транспорт до «Каравеллы» вовремя не предоставили.

В том, что все документы на «сто процентов в порядке», заверяют и в самом лагере. В поселок Пионерское в Выборгском районе области школьников должны везти семь автобусов, которые предоставляет «Пассажиравтотранс», отъезд был назначен на девять утра, все соответствующие службы проинформированы в срок.

«Вчера-позавчера говорили с «Пассажиравтотрансом», проблем не обещали, – говорят в администрации «Каравеллы». – В 9:35 они сообщили, что меняют время, без объяснений».

Добавляют, что вопрос решается, и один автобус детей уже увез, второй уже должен быть на месте. Первыми в Пионерское забирают самых маленьких, там всех приехавших после затянувшегося ожидания в первую очередь собираются покормить. Ждать, пока сформируются отряды, не будут и отправят в столовую «хоть пять, хоть восемь детей».

Проволочки с отправлением «Фонтанке» объяснили в «Пассажиравтотрансе». Держать детей на парковке никто не собирался: накануне сотрудник отдела заказных перевозок должен был предупредить лагерь, что автобусы будут к четырем часам вечера.

«Он этого не сделал, за что будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Предприятие приносит извинения детям и их родителям и сделает все возможное, чтобы данная ситуация не повторилась», – заявили в пресс-службе перевозчика.

«Пассажиравтотранс» направил на место четыре автобуса, один уже привез детям и вожатым питьевую воду. Забрать всех обещают в течение часа.