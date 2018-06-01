О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ

18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».

Юристы Единого центра документов (входит в УК «Бронка Групп») совместно с представителями Санкт-Петербургского государственного университета и Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина обсуждали проблематику миграционного законодательства.

В рамках деятельности Единого миграционного центра, входящего в комплекс Единого центра документов, юристы управляющей компании «Бронка Групп» и ЕЦД уже более 8 лет принимают активное участие в разработке комплексных подходов к решению проблем, с которыми сталкивается государство, общество и сами иностранные граждане, проживающие и работающие в России. Международная миграция напрямую связана с экономическими и социальными процессами. В рамках дискуссии юристы делились опытом в совершенствовании вопросов легализации пребывания мигрантов и говорили о результатах эффективной деятельности специализированных миграционных центров, работающих в партнерстве с государственными организациями.

«Единый центр документов»

Число иностранных граждан, работающих в России, предположительно перевалило за отметку в 10 млн. Процент тех, кто находится на территории РФ нелегально, за последние годы уменьшился. Это связано именно с работой специализированных миграционных центров, которые взаимодействуют с государством, пытаясь соблюсти права иностранцев, при этом защитить граждан РФ. В Едином миграционном центре Санкт-Петербурга уделяют внимание анализу новых подходов в вопросах правового регулирования отношений в миграционной сфере.

Специалисты пришли к выводу, что до сих пор существует масса вопросов, требующих правового урегулирования. Прежде всего, они связаны с противоэпидемическим контролем, страхованием трудовых мигрантов, ответственностью за нарушение законодательства, нюансами прохождения тестирования на знание языка и истории, а также с необходимостью получения мигрантами квалифицированной юридической помощи.