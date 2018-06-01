Защита Улюкаева подала кассацию на приговор

Защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Мосгорсуда 1 июня, эта кассационная жалоба судом уже зарегистрирована. Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии за взятку, также ему был назначен штраф в 130 млн руб.

1 июня стало известно о том, что Алексей Улюкаев выплатил назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей.

«Штраф он погасил», — сказал осведомленный источник «Интерфакса». Он отметил, что защита в связи с этим уже обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о снятии обеспечительных мер с ранее арестованного имущества Улюкаева.

31 мая осужденный этапирован в колонию. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева уточнила, что Улюкаев был доставлен к месту отбытия срока на поезде.

«Это абсолютно точно не Подмосковье, так как в Московской области нет колоний строгого режима», — сказала она, добавив, что он может быть в одном из ближайших к столице регионов, поскольку его этап занял не более четырех часов.

Достоверно его местонахождение сообщается только родственникам.

Мосгорсуд 12 апреля подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.