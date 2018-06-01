Самый «боевой» профсоюз РФ запустил кампанию против повышения пенсионного возраста
Российские профсоюзы запускают кампанию против повышения пенсионного возраста. Общественным организациям, политическим партиям и социальным движениям предлагают сформировать открытый штаб «сопротивления».
Об этом 1 июня завили представители Конфедерации труда России (КТР) ― объединение более чем 20 профсоюзов. В их число входят Российский профсоюз моряков, МПРА (получивший статус иноагента), «Учитель» (объединяет работников образования), «Университетская солидарность» (вузы) и «Действие» (медики).
«При повышении пенсионного возраста до 65 лет около 40% мужчин и 20% женщин не будут доживать до пенсии», – считают в КТР.
Профсоюзы считают, что дыра в пенсионном фонде возникает прежде всего потому, что большое количество работников трудится без заключения трудовых договоров, за них не платят страховые взносы. Это подтверждает статистика самого пенсионного фонда: из 77 миллионов россиян трудоспособного возраста регулярные отчисления поступают только от 43,5 миллиона. Это чуть больше половины.
Борцы за права трудящихся считают, что нужно увеличить ответственность работодателей за применение «серой» занятости и уход от уплаты налогов и страховых сборов. А также помогать работникам, готовых бороться за «белую» зарплату: возвращать реальные права профсоюзов, такие инструменты, как коллективный договор и забастовка, дать гарантии профсоюзным активистам от увольнений.
Напомним, вопрос о повышении пенсионного возраста в кратчайшие сроки премьер-министр России Дмитрий Медведев поднял сразу же после инаугурации президента Владимира Путина:
«Нам нужно принимать решение по пенсионному возрасту. Причины – прежние рамки принимались очень давно. По сути, в 30-е годы прошлого века. В то время средняя продолжительность жизни была около 40 лет. С тех пор жизнь изменилась в лучшую сторону», – заметил лидер «Единой России», выступая в Госдуме перед тем, как депутаты утвердили его в должности главы кабмина.
Справка:
Конфедерация труда России — общероссийское профсоюзное объединение. По численности членов занимает второе место в РФ после Федерации независимых профсоюзов России. КТР известна активным использованием различных методов для борьбы за права работников — как мягких (заявления в суды, обращения, переговоры с работодателем), так и жестких (митинги, акции протеста). В отличие от двух других крупнейших объединений российских профсоюзов (ФНПР и Соцпрофа) Конфедерация труда России гораздо чаще сталкивается с уголовным преследованием своих активистов и не является союзницей партии «Единая Россия».
Конфедерация действует с 1995 года. Президентом КТР является Борис Кравченко.