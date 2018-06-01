Самый «боевой» профсоюз РФ запустил кампанию против повышения пенсионного возраста

Российские профсоюзы запускают кампанию против повышения пенсионного возраста. Общественным организациям, политическим партиям и социальным движениям предлагают сформировать открытый штаб «сопротивления».

Об этом 1 июня завили представители Конфедерации труда России (КТР) ― объединение более чем 20 профсоюзов. В их число входят Российский профсоюз моряков, МПРА (получивший статус иноагента), «Учитель» (объединяет работников образования), «Университетская солидарность» (вузы) и «Действие» (медики).

«При повышении пенсионного возраста до 65 лет около 40% мужчин и 20% женщин не будут доживать до пенсии», – считают в КТР.

Профсоюзы считают, что дыра в пенсионном фонде возникает прежде всего потому, что большое количество работников трудится без заключения трудовых договоров, за них не платят страховые взносы. Это подтверждает статистика самого пенсионного фонда: из 77 миллионов россиян трудоспособного возраста регулярные отчисления поступают только от 43,5 миллиона. Это чуть больше половины.

Борцы за права трудящихся считают, что нужно увеличить ответственность работодателей за применение «серой» занятости и уход от уплаты налогов и страховых сборов. А также помогать работникам, готовых бороться за «белую» зарплату: возвращать реальные права профсоюзов, такие инструменты, как коллективный договор и забастовка, дать гарантии профсоюзным активистам от увольнений.

Напомним, вопрос о повышении пенсионного возраста в кратчайшие сроки премьер-министр России Дмитрий Медведев поднял сразу же после инаугурации президента Владимира Путина:

«Нам нужно принимать решение по пенсионному возрасту. Причины – прежние рамки принимались очень давно. По сути, в 30-е годы прошлого века. В то время средняя продолжительность жизни была около 40 лет. С тех пор жизнь изменилась в лучшую сторону», – заметил лидер «Единой России», выступая в Госдуме перед тем, как депутаты утвердили его в должности главы кабмина.