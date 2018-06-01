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01.06.2018 12:59

В ФСБ напомнили, когда нужно получить согласие на выезд ребёнка за границу

Поездка ребенка за границу вместе с одним из родителей не требует разрешения второго родителя, если тот не подавал заявление о несогласии. Разъяснение 1 июня дали в пресс-службе Пограничного управления Федеральной службы безопасности.

Как следует из сообщения, данный порядок прописан в статье 20 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В соответствии с нормой статьи, несовершеннолетний россиянин может спокойно пересекать границу, но только в компании с одним из родителей. Нотариально оформленное согласие второго при этом не требуется. Закон гласит, что свои возражения на подобные вояжи ребенка родители, усыновители, опекуны или попечители должны оформить в виде заявления. Бумага подается в управление Федеральной миграционной службы по месту жительства (пребывания) либо в орган пограничного контроля.

При этом в погрануправлении напомнили, что, в случае если ребенок отправляется за границу без сопровождения, нотариально оформленное согласие родителей потребуется. В согласии обязательно должны быть указаны срок выезда и название государства (государств), которое он намерен посетить, при этом названия сообществ государств (типа страны Евросоюза, Шенгенского соглашения) не допускаются.

Если один из родителей против поездки ребенка, то второй может оспорить несогласие в судебном порядке.


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Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
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