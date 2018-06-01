СМИ: Дриусси может перейти в «Рому»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил предложение от «Ромы», сообщает 1 июня Forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, аргентинец готов сменить клубную прописку, поскольку "Зенит" не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона.

Напомним, Дриусси перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» летом 2017 года за 15 млн евро.

В прошедшем сезоне 22-летний нападающий провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, 29 мая главным тренером ФК "Зенит" был назначен Сергей Семак. Футбольная пресса писала, что в случае назначения российский тренер намерен сделать ставку на соотечественников. Артём Дзюба, Александр Кокорин, Игорь Смольников, Александр Ерохин и Олег Шатов должны составить костяк команды. Кроме того, он попробует вернуть в состав сине-бело-голубых Александра Рязанцева. При этом Семак не будет пытаться удержать аргентинских футболистов «Зенита», поскольку не считает никого из них очень важным для команды.