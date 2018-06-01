Экс-глава комстроя Ленобласти арестован за мошенничество, связанное с петербургским прошлым

Куйбышевский райсуд 1 июня арестовал экс-главу областного стройкомитета Виталия Жданова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сроком на 1 месяц 9 суток. Дело связано с его прежней работой в петербургском комитете по строительству. Обвиняемый просил о домашнем аресте и выразил готовность сотрудничать со следствием, но, как стало известно «Фонтанке», суд его просьбам не внял.

В суд также сегодня привезли другого фигуранта того же дела о мошенничестве — Евгения Николаенко, бывшего начальника юридического управления петербургского стройкомитета. Он трудился на этой должности в то недолгое время (2012-2013 гг.), когда комитет возглавлял Андрей Артеев. А Виталий Жданов был тогда его первым замом. Обвинение Николаенко было предъявлено 31 мая.

Брат Андрея Артеева, Владимир, в то же самое время возглавлял группу компаний «Единые решения», работавшую на господрядах: о скандалах, связанных с ней, «Фонтанка» не раз писала. Для Владимира Артеева история уже, можно сказать, завершена — он в СИЗО с октября 2017 года. Его подозревают в хищении 18 млн рублей.

Как полагает следствие, в результате действий Жданова, Николаенко, Артеева и иных неустановленных лиц в период с 28 декабря 2012 года по 9 января 2013 года на счет ООО «СтройГрад» по договорам с «Едиными решениями» были необоснованно перечислены бюджетные деньги — 249 млн рублей. На самом деле договоры не заключались, работы не выполнялись. Ранее «Фонтанка» писала о других размерах обнаружившейся в 2016 году дыры в бюджете стройкома — порядка 400 млн.

В качестве подозреваемого в этом же деле остается пока на свободе Андрей Молотков, который при Артееве работал главой подчиненного стройкомитету Фонда капстроительства и реконструкции, а затем после публичной выволочки от вице-губернатора Игоря Албина (из-за большого числа недобросовестных подрядчиков, которые затягивали стройки социальных объектов) покинул эту должность в 2016 году. Позже стал главой петербургского филиала ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управделами президента, которое курирует крупные федеральные стройки — например, Судебный квартал и театр Эйфмана .

30 мая в кабинете Виталия Жданова в областном комстрое, а также по месту его жительства прошли обыски. С должности председателя комитета он был уволен 28 мая. Вечером 30 мая Жданов был задержан на двое суток. Также был задержан и Евгений Николаенко.