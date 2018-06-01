Петербуржцы перед мундиалем скупают дорогие мячи и футбольные симуляторы

Петербуржцы покупают меньше товаров с символикой ЧМ по футболу, чем остальные россияне, но выбирают более дорогие вещи. Это следует из данных исследования компании «Платформа ОФД», опубликованных 1 июня.

Фирма обслуживает онлайн-кассы и обеспечивает обмен данными между торговцами и налоговой инспекцией. В выборку попало 450 тысяч торговых точек по всей России, то есть каждая четвертая онлайн-касса. Исследования показали, что с начала марта по 30 мая продажи товаров с символикой чемпионата мира в Петербурге выросли в 2,4 раза, а в среднем по России — в 3,3 раза.

Самые распространенные «футбольные» покупки россиян этой весной — футболки за 790 – 810 рублей, пивные кружки за 350-360 рублей и сувенирные бутылки для воды за 700 рублей. Также в десятку популярных сувениров вошли «футбольные» носки за 140 рублей, компьютерные игры-симуляторы футбола за 2400 рублей и жевательные конфеты в виде футболки за 60 рублей. Петербуржцы чаще всего покупали как раз игры-симуляторы, причем платили за них дороже, чем в других городах, — по 2800 рублей. На втором месте по популярности — футбольные мячи за 3100 рублей и игрушки за 400 рублей.

В период с ноября 2017 года по конец мая спрос на такие товары в России вырос в 7,6 раза.

Напомним, что некоторые товары, выпущенные в честь мундиаля, оказались небезопасными. Производитель воды «Святой источник» выпустил к ЧМ-2018 бутылку в форме футбольного мяча. Но вмешались законы физики, и она оказалась идеальной линзой. Читатели «Фонтанки», оставив ее на солнце в офисе, едва избежали пожара — луч от бутылки смог поджечь пол. Эксперимент корреспондентов «Фонтанки» подтвердил — за считанные секунды она зажигает бумагу и спички. Продажи шарообразных бутылей «Святого источника» приостановили «Ашан» и «Лента».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге. В стартовом матче турнира 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве сойдутся сборные России и Саудовской Аравии.