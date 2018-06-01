На КАД закроют съезды: сначала на Волхонское, а потом к «Рыбацкому» и «Пролетарской»

На развязках кольцевой дороги в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник продолжатся работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения с закрытием проезда.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21 часа 2 июня до 8 часов 3 июня на развязке с Волхонским шоссе будет перекрыт съезд с внутреннего кольца в Санкт-Петербург в сторону юго-западного таможенного поста.

С 23:00 3 июня до 6:00 4 июня, то есть в ночь с воскресенья на понедельник, закроют съезды с внутреннего кольца на проспект Обуховской Обороны в сторону станций метро «Рыбацкое» и «Пролетарская».

Ремонтные работы на съездах будет проводить ООО СПК «Зелёный город», место огородят водоналивными барьерами. Водителей на КАД предупредят сообщения на информационных табло, временные дорожные знаки и световая сигнализация.