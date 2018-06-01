Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО

Финляндия собирается представить традиционную финскую сауну для включения в список наследия ЮНЕСКО. Об этом 1 июня сообщает министерство образования и культуры страны.

«В Финляндии много живых традиций, которые с гордостью можно представить всему миру, – заявил глава министерства Сампо Терхо. – Хорошим примером нашего нематериального культурного наследия является сауна, которая является важной частью финского образа жизни. Традиция имеет давние корни и представляет собой многогранную традицию всего народа. Цель состоит в том, чтобы сауна была представлена в качестве первой презентации Финляндии в списке ЮНЕСКО «Нематериальное культурное наследие» в марте 2019 года».

Вторая традиция, которую финны хотели бы видеть в списке, — игра на скрипке в общине Каустинен, которая берёт своё начало в XVII веке. Секреты особого стиля игры на этом музыкальном инструменте местные жители передают из поколения в поколение вот уже несколько сотен лет. Эту традицию Суоми предложит включить в список в 2020 году.

Список нематериального культурного наследия человечества составляется в рамках программы ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального культурного наследия». Он призван привлечь внимание к нематериальному культурному наследию, чтобы сохранить и популяризировать традиции стран и народов мира.