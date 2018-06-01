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01.06.2018 12:24

«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от продажи огнеопасных бутылок «Святого источника»

 

Сеть гипермаркетов «Лента» заявила о том, что полностью отказалась от продажи шарообразных бутылей «Святого источника», выпущенных к ЧМ-2018. Заказы на них приостановлены.

– Жалоб от покупателей у нас не было, но поскольку была публикация, мы сочли, что товар может представлять опасность для покупателей, и сняли его с продажи. Мы не будем продавать его совсем, – сообщила «Фонтанке» 1 июня менеджер по связям с общественностью и госорганами компании Мария Филиппова.

Она также добавила, что бутылки оригинальной формы не успели поступить в широкую продажу в сети — основной старт их реализации был намечен ближе к чемпионату, с 7 июня.

– Фактически мы просто приостановили заказы. Остатки продукции единичные, сейчас решаем, что с ними делать, – пояснила она.

Напомним, что вчера продажи новой воды «Святого источника» приостановил другой крупный ретейлер – «Ашан». Там также заявили, что стремяться обеспечить покупателей только качественными и безопасными товарами.

Напомним , что приостановки продаж начались после того, как читатели «Фонтанки» сообщили, что новая вода в форме футбольного мяча едва не стала причиной пожара. Тест редакции также подтвердил, что бутылка, за счет своей формы, является отличной линзой, которая за считаные секунды на солнце зажигает бумагу и спички.


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