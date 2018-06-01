Главный тренер СКА: Пришло время обновить команду

Главный тренер СКА и сборной России Илья Воробьев в первом интервью после назначения рассказал о грядущих и уже случившихся переменах в петербургском клубе.

Илья Воробьев Фото: ХК "СКА"

Журналисты обратили внимание на то, что после завершения Кубка Гагарина СКА потерял много звезд, ситуация в клубе чем-то похожа на ту, которая была у Воробьева в "Металлурге".

"Вектор развития немного изменился. СКА берет более молодых хоккеистов или использует своих, петербургских игроков из Высшей лиги и доводит их до нужного уровня. Пришло время обновить команду", – ответил журналистам тренер.

1 июня Воробьев стал новым главным тренером питерского клуба и сборной России.

Илья Воробьев в 2015 – 2017 годах был главным тренером ХК "Металлург" (Магнитогорск).