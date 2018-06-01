Еще
15:13 01.06.2018
Пришлите свою новость!
15:12
Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством
15:11
Президент посадит губернаторов на телефоны
15:08
Пропавший во время Афганской войны советский летчик найден живым
14:55
В Петербурге таможня разобралась в миллионе фантиков
14:54
СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год
14:41
Метро в Каракасе стало бесплатным: нет бумаги для печати билетов
14:36
Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии
14:32
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой
14:14
Финляндия обеспокоена введением США пошлин на сталь и алюминий, ЕК грозит судом
14:13
YouTube заблокировал канал пранкера, хайпанувшего на «Зимней вишне»
13:58
Объявлена культурная программа ЧМ по футболу
13:53
Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Мексики
13:42
В Иркутске задержаны экскурсоводы, устроившие для детей опыты с возгоранием
13:41
«Метрострой» перечислит на зарплаты 500 млн рублей
13:36
Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина
13:22
Экономическая полиция интересуется «Графом Монте-Кристо» у руководства Театра музкомедии
13:14
На Богатырском на парковке у гипермаркета дети четвертый час ждут отправку в лагерь
13:10
Защита Улюкаева подала кассацию на приговор
13:05
Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО
13:00
Самый «боевой» профсоюз РФ запустил кампанию против повышения пенсионного возраста
12:59
В ФСБ напомнили, когда нужно получить согласие на выезд ребёнка за границу
12:56
СМИ: Дриусси может перейти в «Рому»
12:43
Экс-глава комстроя Ленобласти арестован за мошенничество, связанное с петербургским прошлым
12:36
Петербуржцы перед мундиалем скупают дорогие мячи и футбольные симуляторы
12:28
“Белый цветок” напомнил горожанам о добром
12:24
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от продажи огнеопасных бутылок «Святого источника»
12:18
Главный тренер СКА: Пришло время обновить команду
12:00
Улюкаев заплатил штраф в 130 млн российскому государству
11:58
В Иркутске восемь детей пострадали во время химического опыта в ТЦ «Комсомолл»
11:50
«Тут загибается народ». Живущие под мостом Бетанкура оставили послание проезжающим по переправе
11:47
В Финляндии расследуют причастность финских добровольцев СС к убийствам евреев
11:41
Одиозный коммерсант Вершинин-Голубев увернулся от налогов на 30 миллионов
11:36
В Шушарах рабочих ударило током
11:33
Главный тренер СКА Воробьев подписался на сборную РФ
11:23
Петербургского угонщика на эвакуаторе ждёт колония
11:22
В США кандидат в конгрессмены сравнил Трампа с Усамой бин Ладеном
11:02
Знарка в СКА сменил Воробьев
10:57
«Ауди» петербуржца второй раз за год превратили в потёкший «скелет»
10:52
В Петербурге хотят штрафовать на 30 тысяч любителей гулять по крышам
10:48
Первая жалоба по акции «Он вам не царь» ушла в Страсбург. Будет еще 300
10:37
Продажи автомобилей в Петербурге выросли в апреле на 21%
10:32
На Крымском мосту произошла первая авария
10:16
СМИ: Телефоны фигурантов дела «Седьмой студии» прослушивали несколько лет
10:11
Метро «заспамит» петербуржцев фактами о «Союзмультфильме»
09:58
В Омской области вёртолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за птицы
09:46
Рыбак утонул в Дудергофском канале, запутавшись в сетях
09:42
ЦБ лишил лицензии Бум-банк
09:30
В МВД объяснили, как оказались недействительными 1,5 миллиона паспортов россиян
09:07
Губернаторам посоветовали быть на рабочих местах во время прямой линии с Путиным
08:53
СМИ: Абрамович передумал получать инвестиционную визу в Британию
08:38
В Петербурге предложили выкупить таксиста за полмиллиона и полтинник
08:34
В Нидерландах не исключили, что Киев понесет ответственность за крушение «Боинга»
08:26
В Кронштадте ищут развратника, польстившегося на школьницу
08:13
Контрразведка Украины отрицает связь с организатором покушения на Бабченко
08:05
Во «ВКонтакте» рассказали про методы борьбы с «колумбайн-сообществами»
02:13
Deep Purple отметит в Петербурге 50-летие
01:52
В саду музея Ахматовой покажут фильмы про поэтов и художников
01:32
В Петербурге пройдёт трехдневный фестиваль уличной культуры
01:11
Ноэл Галлахер из Oasis расскажет о том, кто построил Луну
01:03
Флотилия из 56 надводных роботов прошла испытания в Китае
00:47
Киевляне перегородили дорогу «машине из кортежа Порошенко», сбившей велосипедиста
00:27
Кадыров привезёт в Россию из Ирака 94 ребёнка
00:06
Олег Знарок покидает СКА
31/05
Для ЧМ-2018 придумали новый дорожный знак
31/05
Подозреваемый по делу Бабченко уверяет, что работал на украинскую контрразведку и боролся с "фондом Путина"
31/05
На стройплощадке в Калининском районе погиб рабочий
31/05
Может закрыться издательство «Наука»
31/05
Козак взялся за бензин: акцизы снижают с 1 июня
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
01.06.2018 12:28

“Белый цветок” напомнил горожанам о добром

День защиты детей в Петербурге начался трогательной благотворительной акцией «Белый цветок». У станции метро «Гостиный двор» и у 34 других вестибюлей подземки волонтёры детского хосписа раздают горожанам и гостям города белые цветы, созданные руками школьников. Вырученные за поделки пожертвования пойдут в помощь тяжелобольным детям.
“Белый цветок” напомнил горожанам о добром
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Акция проходит в городе на Неве уже не в первый год, ее гуманистический посыл всегда находит отклик у горожан. Между тем «Белый цветок» существовал в России еще до революции. В акции участвовала царская семья: дети Николая II тоже участвовали в изготовлении вещей для благотворительных базаров и продавали цветы в помощь неизлечимо больным. 

В прошлом году организаторам удалось собрать почти 600 тысяч рублей. 

“Белый цветок” напомнил горожанам о добром


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
31.05.2018 17:30

Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане

Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
31.05.2018 16:14

«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя

Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
АО «Строительный трест»
31.05.2018 11:59

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в пос. Новоселье на юго-западной границе города и Ленинградской области
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой
Петербуржцы перед мундиалем скупают дорогие мячи и футбольные симуляторы
“Белый цветок” напомнил горожанам о добром
«Тут загибается народ». Живущие под мостом Бетанкура оставили послание проезжающим по переправе
В Петербурге хотят штрафовать на 30 тысяч любителей гулять по крышам
ЗСД фест: что делать, если не успел получить стартовый номер?
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 мая
На развязке КАД с Гостилицким шоссе закроют съезд
Бегунов и велосипедистов ЗСД-феста будут сопровождать врачи Euromed Express
ГАТИ возбудила дело против ГУДП «Центр» из-за парковки на Невском
Бесхозные миллионы на набережной
Как метростроители разыгрывают козырную десятку
Все о суперкубке «Пробеги Петербург»
Проходите, гражданин, здесь тротуар для luxury-клиентов
Строителями судебного квартала заинтересовалась ФСБ
Все ушли: В 15-й больнице будут лечить петербуржцев без наркоза
Чтобы парадная не была подъездом
Как победить Мост глупости
Метростроевцы на грани нервного срыва
Круиз Андрея Мушкарева в Смольном окончен
Говорим и показываем
Главное
Последнее

“Белый цветок” напомнил горожанам о добром

Сергей Еремеев

В Шушарах рабочих ударило током

«Смотрите-ка, это ж Джонни Депп!»

Новости компаний
Setl City
31.05.2018 17:30
Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане
Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
31.05.2018 16:14
«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя
Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
АО «Строительный трест»
31.05.2018 11:59
7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в пос. Новоселье на юго-западной границе города и Ленинградской области
Конкурс «АРХпроект»/ЦДС
30.05.2018 16:51
Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»
Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
Setl City
29.05.2018 18:07
«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»
В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни - «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City
«Главстрой-СПб»
29.05.2018 12:26
«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.05.2018 12:04
«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах
Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья»
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
Магазин "Кей"
28.05.2018 11:13
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений. Подробнее о технологии рассказывает КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.