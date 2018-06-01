“Белый цветок” напомнил горожанам о добром

День защиты детей в Петербурге начался трогательной благотворительной акцией «Белый цветок». У станции метро «Гостиный двор» и у 34 других вестибюлей подземки волонтёры детского хосписа раздают горожанам и гостям города белые цветы, созданные руками школьников. Вырученные за поделки пожертвования пойдут в помощь тяжелобольным детям.

Акция проходит в городе на Неве уже не в первый год, ее гуманистический посыл всегда находит отклик у горожан. Между тем «Белый цветок» существовал в России еще до революции. В акции участвовала царская семья: дети Николая II тоже участвовали в изготовлении вещей для благотворительных базаров и продавали цветы в помощь неизлечимо больным.

В прошлом году организаторам удалось собрать почти 600 тысяч рублей.