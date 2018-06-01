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01.06.2018 12:00

Улюкаев заплатил штраф в 130 млн российскому государству

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за взятку, выплатил назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей.

«Штраф он погасил», — сказал осведомленный источник «Интерфакса», пишет Лента.ру.

Он отметил, что защита в связи с этим уже обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о снятии обеспечительных мер с ранее арестованного имущества.

31 мая стало известно, что осужденный этапирован в колонию. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева уточнила «Интерфаксу», что Улюкаев был доставлен к месту отбытия срока на поезде.

«Это абсолютно точно не Подмосковье, так как в Московской области нет колоний строгого режима», — сказала она, добавив, что он может быть в одном из ближайших к столице регионов, поскольку его этап занял не более четырех часов.

Достоверно его местонахождение сообщается только родственникам.

Мосгорсуд 12 апреля подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.

В ноябре 2016 г. Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия.


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