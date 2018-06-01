1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.

Полеты в Буэнос-Айрес будут выполняться ежедневно с промежуточной пересадкой в городе Мадрид (Испания). Перелет из Москвы до Мадрида будет осуществлять Аэрофлот на лайнерах Airbus А320/А321 и Boeing 737, от Мадрида до Буэнос-Айреса — самолетами Aerolineas Argentinas Airbus А330/А340.

Аэрофлот и Aerolineas Argentinas планируют развивать сотрудничество и в перспективе расширить сеть совместных маршрутов, запустив рейсы по маршруту Москва — Буэнос-Айрес — Москва с промежуточной пересадкой в дополнительных пунктах Европы и Америки.

На старте Мирового футбольного первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, новые совместные рейсы Аэрофлота и Aerolineas Argentinas откроют широкие возможности как для футбольных болельщиков, так и для любителей дальних путешествий.