В Иркутске восемь детей пострадали во время химического опыта в ТЦ «Комсомолл»

В Иркутске юные посетители торгово-развлекательного комплекса «Комсомолл» пострадали в игровой комнате днем 1 июня. Дети получили ожоги во время химического опыта.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в доме 10 на улице Верхняя набережная. Дети проводили опыт в химической лаборатории, спиртосодержащая жидкость загорелась, и начался пожар. Возгорание быстро ликвидировали, при этом из ТЦ эвакуировали полторы тысячи посетителей. Однако восемь, а по некоторым данным десять, детей получили ожоги первой и второй степеней.

⚡ В Иркутском ТЦ "Комсомолл" дети получили ожоги первой и второй степени, у двоих 40% тела обожжено.



По поступающим сведениям, в торговом центре не заработала система пожаротушения.#Иркутск pic.twitter.com/dypkMVKh4N — СИЛОВИКИ 🇷🇺 (@SIL0VIKI) June 1, 2018

«Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3», — рассказали агентству в региональном минздраве и добавили, что жизни юных пациентов ничего не угрожает.

На месте работали восемь бригад скорой помощи и две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. О случившемся известили руководство региона.