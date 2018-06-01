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01.06.2018 11:56

Американцев убеждают отказаться от личных авто – за счёт специальных парковок

Мэрия Нью-Йорка предоставила около 300 парковочных мест в разных районах города исключительно для парковки автомобилей двух каршеринговых сервисов — Zipcar и Enterprise, сообщает The Wall Street Journal.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Бласио, это начало двухлетнего пилотного проекта, цель которого – разгрузить улицы от излишнего транспортного потока и стимулировать людей отказываться от владения автомобилями.

Пилотная программа охватывает пока четыре района «Большого яблока»: Бронкс, Бруклин, Манхэттен и Квинс. В этих районах примерно в полутора десятках мест на муниципальных стоянках в жилых кварталах выделены специальные парковки, на которых могут стоять исключительно машины каршеринговых компаний Zipcar и Enterprise.

Каждый каршеринговый автомобиль может избавить от собственных машин до 20 домохозяйств, а это неплохой вклад в борьбу с пробками и загрязнением воздуха, приводит мнение мэра Нью-Йорка издание.

 

 


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