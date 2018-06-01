Одиозный коммерсант Вершинин-Голубев увернулся от налогов на 30 миллионов

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении авторитетного бизнесмена Александра Вершинина, который уже год скрывается от полиции и находится в международном розыске. На этот раз дело касается уклонения от уплаты налогов.

Как стало известно "Фонтанке", 30 мая Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 199 УК – "уклонение от уплаты налогов" в отношении авторитетного бизнесмена Александра Вершинина. По версии следствия, занимая должность гендиректора АО "Роспромнефть Нефтепродукт", он создал видимость договорных отношений с компанией "Нева Ойл". Сведения о мнимых сделках были внесены в декларации за четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017-го. В результате был не заплачен налог на добавленную стоимость в размере 28 млн рублей.

Напомним, что Александр Вершинин больше года находится в международном розыске и заочно арестован. Его имя известно Петербургу с начала 1990-х. Последние годы Вершинин-Голубев занимался топливным бизнесом. Его имя зачастую встречалось в новостях о топливных врезках. На его топливных базах в Сертолово и на юге Петербурга прошли обыски.

По версии следствия, Вершинин-Голубев вместе со своими охранниками в ночь на 18 марта 2017 года у дома 19 в Верхнем проезде деревни Мистолово во Всеволожском районе Ленобласти инициировал нападение на "Мерседес Гелендваген". Оттуда выволокли трёх мужчин и связали им руки строительными хомутами, после чего затащили в гараж. Связанных не только били, но и насильно закачивали им водку через нос, используя некий чемодан с пыточным инструментарием. Конфликт, по имеющимся данным, произошел из-за имущественного спора с многодетной вдовой Ксенией Семёновой. Она также находилась в машине. 22 марта прошлого года Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК – "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Позже были возбуждены уголовные дела по статьям 119 УК – "угроза убийством", 127 УК – "лишение свободы", и по части 2 статьи 30 УК и части 2 статьи 105 УК – "покушение на убийство двух и более лиц". В особняке коммерсанта прошли многочасовые обыски. Во время следственных мероприятий Вершинин убежал через окно.

К середине марта этого года пятерым участникам инцидента в Мистолово (их возраст от 32 до 44 лет) предъявлено обвинение в хулиганстве, незаконном лишении свободы и истязании. Дело рассматривает Всеволожский городской суд. Помимо Вершинина в розыске находится его 29-летний помощник Павел Михайлов.