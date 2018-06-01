В Шушарах рабочих ударило током

Небрежное обращение с оборудованием отправило в больницу двух рабочих в Пушкинском районе Петербурге. Не втиснув транспортируемую конструкцию под провода, они получили удар током.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, инцидент произошел около половины десятого в промзоне в районе 2-го Бадаевского проезда, 2. Двое рабочих двигали строительное оборудование башенного типа, но ошиблись в расчётах. Металлическая вышка соприкоснулась с линией высоковольтных проводов, и ухватившиеся за нее мужчины получили удар током.

Видео: Сергей Еремеев

Первую помощь, как рассказал свидетель, пострадавшим оказали оказавшиеся поблизости люди. Они же оттолкали конструкцию палкой, окончательно разделили провода и вышку приехавшие на вызов спасатели. В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что пострадавшие живы. Очевидцы добавляют, что обоих увезли на скорой.