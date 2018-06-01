Главный тренер СКА Воробьев подписался на сборную РФ

Федерация хоккея России заключила контракт с главным тренером национальной сборной – Ильей Воробьевым. Он заключен по схеме 2+2 – на два года с возможностью продления еще на два, сообщает 1 июня официальный сайт ФХР.

"Штаб сборной, работавший на чемпионате мира в Дании, продолжит работу в национальной команде по той же схеме", – добавлено в сообщении.

Напомним, сегодня же Воробьев возглавил питерский СКА, сменив на посту главного тренера клуба Олега Знарка. Контракт заключен сроком на два года. Об этом 1 июня сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

"Помощниками Ильи Петровича станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Работу в СКА продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренер по ОФП Юрий Жданов и тренер по ИФП Денис Коротышев. Ларс Юханссон займет должность тренера-методиста", – добавлено в сообщении.

Илья Воробьев также сменил Знарка на посту главного тренера сборной РФ 12 апреля 2018 года. По его руководством команда выступила на чемпионате мира в Дании, но не добралась до полуфинала.