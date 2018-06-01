«Тут загибается народ». Живущие под мостом Бетанкура оставили послание проезжающим по переправе

У дома на Ремесленной улице в Петербурге, возле которого построили мост через Малую Неву, появилась надпись, взывающая о помощи. Ее проезжающие по переправе увидели 1 июня на тротуаре.

«Тут загибается народ», – написано большими белыми буквами на асфальте.

Напомним, мост Бетанкура (в народе — Серный) построили к чемпионату мира по футболу. Дом 5 по Ремесленной улице оказался буквально на расстоянии вытянутой руки от объекта инфраструктуры. Это вызвало ожидаемый протест горожан, которые не хотят жить под мостом. В ответ чиновники заявили, что дом обследуют и часть жильцов оттуда могут расселить. 13 мая во время объезда вице-губернатор Игорь Албин встретился с жителями пятого дома. Он подтвердил, что сам сторонник признания дома аварийным. Решено обследовать каждое жилое помещение отдельно и в случае необходимости расселять. Это работа на лето. Судя по всему, не всех встреча с вице-губернатором удовлетворила.