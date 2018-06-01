В Финляндии расследуют причастность финских добровольцев СС к убийствам евреев

Национальный архив Финляндии занялся расследованием событий времён Второй мировой войны, чтобы выяснить, были ли финские солдаты-добровольцы, воевавшие на стороне СС, виновными в убийствах гражданского населения и евреев. Планируется, что оно будет готово к концу ноября, сообщает Yle.

Расследование было инициировано Государственным советом Финляндии после обращения в январе 2018 года Центра Симона Визенталя к президенту Саули Ниинистё с просьбой добиться правды по поводу причастности финнов к уничтожению евреев. Финские власти, принимая во внимание вскрытые историками факты, выделили деньги на проведение расследования. Его стоимость составляет 69 тыс. евро.

Историк Андре Сванстрём, который обнаружил в письмах финских граждан упоминания о убийствах евреев финскими добровольцами дивизии СС «Викинг», уже рассказывал «Фонтанке» о доказательствах, которые ему удалось обнаружить в ходе своего исследования.

– Ожидается, что работа в этом году будет очень обширной. Когда расследование завершится, будет рассмотрен вопрос о необходимости дальнейших действий на основе полученных результатов, – заявил в интервью Lännen Media генеральный секретарь канцелярии правительства Пекка Тимонен.

Цель официального расследования, начавшегося на этой неделе, – дать общую картину участия финнов, служивших в СС, в убийстве гражданских лиц, евреев и полевых командиров во время военных операций 1941 – 1943 годов.

– Мы пытаемся выяснить, кто отдавал приказы и как финны реагировали на них, – говорит генеральный директор Национального архива доцент Юсси Нуортева.

Помимо финских архивов историки планируют использовать источники в России, Украине, Польше, Германии и Израиле.