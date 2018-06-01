В США кандидат в конгрессмены сравнил Трампа с Усамой бин Ладеном

В США кандидат Дэн Хелмер, представлявший Демократическую партию на выборах в конгресс, сравнил американского президента Дональда Трампа с лидером «Аль-Каиды» Усамой бин Ладеном.

Об этом Хелмер заявил в своем предвыборном ролике, сообщает The USA Today. Он заявил, что после теракта 11 сентября самая большая угроза для американской демократии находится в Белом доме.

«Никто, даже президент, не может быть выше закона», — подчеркнул Хелмер.

Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России. Усама бин Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в Пакистане американским спецназом. Он ответственен за террористическую атаку на США 11 сентября 2001 года, когда с помощью самолётов в Нью-Йорке были разрушены башни Всемирного торгового центра.