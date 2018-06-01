Петербургского угонщика на эвакуаторе ждёт колония

В Петербурге осуждён мужчина, угонявший машины с помощью эвакуатора. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба горпрокуратуры.

Рахья Петросян обвинялся в совершении двух краж (статья 158 УК РФ). Летом 2017 года он, по данным следствия, установил на «Митсубиси Лансер» государственные регистрационные знаки Республики Карелия и вызвал эвакуатор. Прибывшему водителю он в качестве доказательства показал ключи – якобы от «Лансера», транспортировал машину в Карелию, где разобрал и продал.

Второй раз он собирался угнать таким же способом «Тойоту Ленд Крузер», но во время эвакуации его задержали сотрудники полиции.

Выборгский районный суд назначил мужчине наказание – 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иск потерпевшего владельца «Митсубиси» о возмещении материального вреда в размере 450 тысяч рублей.