Знарка в СКА сменил Воробьев

Сформирован новый тренерский штаб ХК СКА, главным тренером команды назначен Илья Воробьев. Контракт заключен сроком на два года. Об этом 1 июня сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

"Помощниками Ильи Петровича станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Работу в СКА продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренер по ОФП Юрий Жданов и тренер по ИФП Денис Коротышев. Ларс Юханссон займет должность тренера-методиста", – добавлено в сообщении.

Около полуночи сайт питерских армейцев сообщил о том, что главный тренер Олег Знарок, тренеры Харийс Витолиньш и Владимир Федосов покидают СКА.

Напомним, 12 апреля Олег Знарок также покинул пост главного тренера российской сборной по хоккею, выиграв золото Олимпиады-2018. На его место был назначен Илья Воробьев. Под его руководством команда на чемпионате мира выступила неудачно, не добравшись до полуфинала.

Илья Воробьев в качестве игрока выступал на позиции нападающего за команды «Динамо» (М), «Франкфурт» (Германия, 1993-1999, 2007-2010), «Крефельд» (Германия, 1999-2001), «Адлер» (Германия, 2001-2003), «Лада» (2003-2006), «Металлург» Мг (2006-2007), «Химик» (М, 2007).

Чемпион России в составе «Динамо» (1993), серебряный призер молодежного чемпионата мира (1995).