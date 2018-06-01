В Петербурге хотят штрафовать на 30 тысяч любителей гулять по крышам

Проект федерального закона о наказании для руферов разработает петербургский парламент. Об этом 1 июня сообщил журналистам глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

«Сейчас действует какой-то чуть ли не доисторический приказ, запрещающий нахождение на крыше. Но наказания по нему нет. В принципе, если на крыше пьют или рисуют граффити, то это можно оформить как мелкое хулиганство, но эта статья предусматривает наказание в несколько тысяч рублей», – отметил депутат. По его словам, сдерживающим фактором для руферов может стать только штраф в 20-30 тысяч рублей. «Об этом говорят сами любители залезть повыше. Дискуссия об этом развернулась в мае, когда с Ростральной колонны упал молодой человек, а перед этим девушка получила повреждения 9 мая, пытаясь забраться повыше, чтобы посмотреть салют», – добавил он.

Четырбок также рассказал, что вопрос поднимали на заседании парламентской ассоциации Северо-Запада. В частности, заинтересованность в принятии нормы высказали депутаты Мурманской области, где также участились случаи падения с высоты любителей селфи.

Предполагается, что законопроект разработают летом, в парламентские каникулы, в осеннюю сессию документ могут вынести на рассмотрение ЗакСа и после передать в Государственную думу.

Ранее за введение наказания для руферов уже высказывались политики разного уровня. В частности, бывший спикер ЗакСа, покойный ныне сенатор Валим Тюльпанов выступал за ужесточение законодательства, однако норма так и не была принята.