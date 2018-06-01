Первая жалоба по акции «Он вам не царь» ушла в Страсбург. Будет еще 300

Первая жалоба на российские власти со стороны участников акции протеста «Он нам не царь» направлена в Страсбургский суд.

Как сообщают 1 июня «Ведомости» со ссылкой на юриста правозащитной группы «Агора» Алексея Глухова, автором заявления в ЕСПЧ стал координатор штаба Алексея Навального в Чебоксарах Семен Кочкин. Оппозиционера задержали накануне акции, 4 мая. Его арестовали на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

В жалобе в Европейский суд по правам человека Кочкин пишет: нарушено его право на свободу выражения мнений и свободу собраний. Заявитель считает незаконными свое задержание и наказание, так как официально он не являлся организатором мероприятия. Сторонник Навального уверен, что истинной целью силовиков было не допустить его до участия в акции «Он вам не царь».

Правозащитник Глухов заявил журналистам, что заявление Кочкина — первая ласточка. В работе у юристов «Агоры» – дела 163 участников акции. Составляют жалобы в Страсбург и другие правозащитные организации, а также Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В результате в ЕСПЧ может уйти около 300 обращений.