Первая жалоба по акции «Он вам не царь» ушла в Страсбург. Будет еще 300
Первая жалоба на российские власти со стороны участников акции протеста «Он нам не царь» направлена в Страсбургский суд.
Как сообщают 1 июня «Ведомости» со ссылкой на юриста правозащитной группы «Агора» Алексея Глухова, автором заявления в ЕСПЧ стал координатор штаба Алексея Навального в Чебоксарах Семен Кочкин. Оппозиционера задержали накануне акции, 4 мая. Его арестовали на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий.
В жалобе в Европейский суд по правам человека Кочкин пишет: нарушено его право на свободу выражения мнений и свободу собраний. Заявитель считает незаконными свое задержание и наказание, так как официально он не являлся организатором мероприятия. Сторонник Навального уверен, что истинной целью силовиков было не допустить его до участия в акции «Он вам не царь».
Правозащитник Глухов заявил журналистам, что заявление Кочкина — первая ласточка. В работе у юристов «Агоры» – дела 163 участников акции. Составляют жалобы в Страсбург и другие правозащитные организации, а также Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В результате в ЕСПЧ может уйти около 300 обращений.
Справка:
Акции протеста под названием «Он нам не царь» 5 мая проходили по всей России, они были приурочены к инаугурации Владимира Путина 7 мая. В Петербурге накануне митинга, который должен был пройти на Дворцовой площади, объявили ранее незапланированный смотр участников парада в честь Дня Победы. Также внезапно на «комплексные работы» оказалось закрыто Марсово поле. На улицы вышло, по официальным данным, две тысячи человек, в отделы полиции развезли 204 оппозиционера. Двое из них отделались штрафами за нарушение ПДД, 11 несовершеннолетних уехали домой с родителями. Остальные получили протоколы, сутки арестов и штрафы за неповиновение полиции (19.3 КоАП РФ) и участие в несогласованной акции, некоторые повторно (20.2 КоАП).