«Ауди» петербуржца второй раз за год превратили в потёкший «скелет»

Два автомобиля тушили сотрудники МЧС минувшей ночью в Калининском районе Петербурга. Вызов поступил примерно в половину четвёртого от дома 40 по проспекту Науки. Audi выгорела полностью, у соседней Toyota оплавились детали кузова, сообщает городское ГУ МЧС.

Владелец сгоревшей «Ауди» Евгений рассказал «Фонтанке», что это второй поджог его машин с начала года. Ночью 15 февраля примерно на этом же месте сожгли первую «Ауди», а сейчас вторую, подаренную родственниками. Оба поджога зафиксированы видеокамерами. Первый раз вместе с машиной сгорело находившееся внутри медицинское оборудование, суммарный ущерб составил около 5 миллионов рублей, повреждения получили и два соседних автомобиля. Вторая «Ауди» стоила около 750 тысяч рублей и, в отличие от первой, была застрахована.

Первое заявление в полицию он подал сразу после инцидента 15 февраля и получил справку о том, что признан потерпевшим.

«Мы предоставили видео, зафиксировавшее, что это был поджог. Но оно является доказательством только того, что я не виновен в пожаре и не должен компенсировать ущерб владельцам соседних машин, – продолжает автовладелец. – В полиции никто ничего не говорит. Я поехал в отдел полиции. Там моё дело сначала вообще потеряли, – утверждает мужчина. – Я пришел к следователю, она мне сказала, что теперь со справкой вы можете списать автомобиль. На вопрос о ходе расследования она сказала: «Мы работаем. Двухмесячный срок выдержим, а потом дело приостановим. Доказательств нет, свидетелей нет».

На этот раз Евгений ночью, после пожара, пообщался с сотрудником полиции, который составил объяснительную. Однако в скорое расследование он не верит и думает нанять частного детектива.

Намеренные действия злоумышленников – частая причина ночных пожаров. Так, в конце мая неизвестный поджёг «Мерседес», принадлежащий 20-летней девушке, на платной стоянке на Октябрьской набережной.