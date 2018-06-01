Продажи автомобилей в Петербурге выросли в апреле на 21%

В апреле 2018 года в Петербурге продано 13 297 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, посчитали в агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Всего за четыре месяца дилеры Северной столицы реализовали 47 206 машин, что на 23% больше, чем за тот же период годом ранее.

"Апрельские результаты во многом определялись падением курса рубля, а также ожиданиями повышения стоимости автомобилей, которое произошло в мае у некоторых массовых брендов", – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Также на продажи повлияло окончание отдельных государственных программ поддержки авторынка. "В мае эти тренды уже не окажут существенного влияния на рынок, поэтому в последний месяц весны стоит ожидать более сдержанного роста", – говорит эксперт.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января – апреля 2018 года составила 8,7%, что на 2 процентных пункта больше, чем за тот же период год назад.