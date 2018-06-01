На Крымском мосту произошла первая авария

Первое ДТП произошло на Крымском мосту с момента открытия. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Как 1 июня пишет РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань», за минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие: в дневное время на 142-м км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Точная дата инцидента не сообщается.

Из-за аварии ограничение движения не вводилось.

На сайте управления отмечается, что в основном при двежении по мосту водители превышают скорость и останавливаются. Уточняется, что со второй недели работы фиксируется сокращение числа нарушений. За время действия моста по нему в обе стороны проехали 212,7 тыс. транспортных средств. В будни по мосту проезжают в среднем 8 – 9 тыс. автомобилей, а в выходные интенсивность достигает 22 тыс. машин.​

Ранее инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что самым распространенным ​нарушением правил дорожного движения за пять дней работы моста стала остановка для селфи.

Официальное открытие Крымского моста прошло 15 мая. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин за рулём "КамАЗа".