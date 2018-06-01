Еще
11:50 01.06.2018
Пришлите свою новость!
11:47
В Финляндии расследуют причастность финских добровольцев СС к убийствам евреев
11:41
Одиозный коммерсант Вершинин-Голубев увернулся от налогов на 30 миллионов
11:36
В Шушарах рабочих ударило током
11:33
Главный тренер СКА Воробьев подписался на сборную РФ
11:23
Петербургского угонщика на эвакуаторе ждёт колония
11:22
В США кандидат в конгрессмены сравнил Трампа с Усамой бин Ладеном
11:02
Знарка в СКА сменил Воробьев
10:57
«Ауди» петербуржца второй раз за год превратили в потёкший «скелет»
10:52
В Петербурге хотят штрафовать на 30 тысяч любителей гулять по крышам
10:48
Первая жалоба по акции «Он вам не царь» ушла в Страсбург. Будет еще 300
10:37
Продажи автомобилей в Петербурге выросли в апреле на 21%
10:32
На Крымском мосту произошла первая авария
10:16
СМИ: Телефоны фигурантов дела «Седьмой студии» прослушивали несколько лет
10:11
Метро «заспамит» петербуржцев фактами о «Союзмультфильме»
09:58
В Омской области вёртолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за птицы
09:46
Рыбак утонул в Дудергофском канале, запутавшись в сетях
09:42
ЦБ лишил лицензии Бум-банк
09:30
В МВД объяснили, как оказались недействительными 1,5 миллиона паспортов россиян
09:07
Губернаторам посоветовали быть на рабочих местах во время прямой линии с Путиным
08:53
СМИ: Абрамович передумал получать инвестиционную визу в Британию
08:38
В Петербурге предложили выкупить таксиста за полмиллиона и полтинник
08:34
В Нидерландах не исключили, что Киев понесет ответственность за крушение «Боинга»
08:26
В Кронштадте ищут развратника, польстившегося на школьницу
08:13
Контрразведка Украины отрицает связь с организатором покушения на Бабченко
08:05
Во «ВКонтакте» рассказали про методы борьбы с «колумбайн-сообществами»
02:13
Deep Purple отметит в Петербурге 50-летие
01:52
В саду музея Ахматовой покажут фильмы про поэтов и художников
01:32
В Петербурге пройдёт трехдневный фестиваль уличной культуры
01:11
Ноэл Галлахер из Oasis расскажет о том, кто построил Луну
01:03
Флотилия из 56 надводных роботов прошла испытания в Китае
00:47
Киевляне перегородили дорогу «машине из кортежа Порошенко», сбившей велосипедиста
00:27
Кадыров привезёт в Россию из Ирака 94 ребёнка
00:06
Олег Знарок покидает СКА
31/05
Для ЧМ-2018 придумали новый дорожный знак
31/05
Подозреваемый по делу Бабченко уверяет, что работал на украинскую контрразведку и боролся с "фондом Путина"
31/05
На стройплощадке в Калининском районе погиб рабочий
31/05
Может закрыться издательство «Наука»
31/05
Козак взялся за бензин: акцизы снижают с 1 июня
31/05
Подозреваемый в организации покушения на Бабченко арестован
31/05
Canon спустя 81 год прекращает продажу пленочных фотокамер
31/05
В Нидерландах не исключают вины Киева в крушении «Боинга» над Донбассом
31/05
Консул Украины в Германии уволен за антисемитизм
31/05
ЗСД фест: что делать, если не успел получить стартовый номер?
31/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 мая
31/05
В Уганде ввели налог на пользование соцсетями
31/05
Бабченко: В морге я изображал мертвого
31/05
Двор петербургского театра превратится в площадку для open-air’ов
31/05
Горожанам о долгах по квартплате из прошлого расскажут специальные комиссии
31/05
"Киллер" Бабченко раскрыл свою личность
31/05
В Новой Голландии открывается дикий полосатый сад
31/05
«Ашан» приостановил продажу огнеопасных «бутылок-мячей» после публикации «Фонтанки»
31/05
Журналист Бойко: Заказчик убийства Бабченко был помощником украинских депутатов
31/05
ЕС оспорит повышение торговых пошлин США или введет ответные санкции
31/05
Бабченко не смог отказаться от предложения Порошенко стать украинцем
31/05
В Люксембурге создают автомобиль на воздухе, заправляемый за 2 минуты
31/05
Минтранс Малайзии о крушении «Боинга»: Нет доказательств вины России
31/05
Стало известно имя предполагаемого заказчика убийства Бабченко
31/05
В Шушарах сотни мамочек потребовали строительства детских садов и школ
31/05
Мексика вводит ответные пошлины на товары из США
31/05
В Петербурге одну легковушку перевернул мусоровоз, а на другой повисла «Газель»
31/05
Bloomberg: Трамп за год президентства потерял 100 млн долларов
31/05
Юнкер пообещал ответ Евросоюза на заградительные пошлины США в ближайшие часы
31/05
«Капитан Поникаровский» столкнулся с причалом в морском порту
31/05
Горожан приглашают на «Чистые игры»
31/05
Пока Смольный думает, «мост глупости» работает
31/05
За покрасневшую Мурзинку предпринимателей оштрафовали на 150 тысяч
31/05
США ввели заградительные пошлины на европейскую сталь и алюминий
31/05
СМИ: Мутко будет курировать Крым и Севастополь
31/05
У таможни на российско-финской границе появился автомобиль-рентген
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
01.06.2018 10:32

На Крымском мосту произошла первая авария

Первое ДТП произошло на Крымском мосту с момента открытия. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Как 1 июня пишет РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань», за минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие: в дневное время на 142-м км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Точная дата инцидента не сообщается.

Из-за аварии ограничение движения не вводилось.

На сайте управления отмечается, что в основном при двежении по мосту водители превышают скорость и останавливаются. Уточняется, что со второй недели работы фиксируется сокращение числа нарушений. За время действия моста по нему в обе стороны проехали 212,7 тыс. транспортных средств. В будни по мосту проезжают в среднем 8 – 9 тыс. автомобилей, а в выходные интенсивность достигает 22 тыс. машин.​

Ранее инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что самым распространенным ​нарушением правил дорожного движения за пять дней работы моста стала остановка для селфи.

Официальное открытие Крымского моста прошло 15 мая. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин за рулём "КамАЗа".


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Одиозный коммерсант Вершинин-Голубев увернулся от налогов на 30 миллионов
В Шушарах рабочих ударило током
Петербургского угонщика на эвакуаторе ждёт колония
«Ауди» петербуржца второй раз за год превратили в потёкший «скелет»
На Крымском мосту произошла первая авария
В Омской области вёртолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за птицы
Рыбак утонул в Дудергофском канале, запутавшись в сетях
В Петербурге предложили выкупить таксиста за полмиллиона и полтинник
В Кронштадте ищут развратника, польстившегося на школьницу
Контрразведка Украины отрицает связь с организатором покушения на Бабченко
Колесо судьбы
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
Киевские журналисты об убийстве Бабченко: Наша задача - не дать потеряться важной информации
Война вернулась за Бабченко
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
Как долговые ямы превращаются в реальные
Как СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца
Дегустатора могли закопать за обнал
Театр не закрывается, но тошнит
Наркобизнес измен не прощает
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Шушарах рабочих ударило током

«Смотрите-ка, это ж Джонни Депп!»

кадр из видео/vk.com

В Петербурге ветер валит деревья, страдают автомобили

Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.