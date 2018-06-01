СМИ: Телефоны фигурантов дела «Седьмой студии» прослушивали несколько лет
Российские спецслужбы в течение нескольких лет прослушивали телефонные переговоры руководства «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова до возбуждения уголовного дела. Об этом 1 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник «Интерфакса».
По его словам, оперативные мероприятия проводились на основании полученных правоохранительными органами первичных материалов, которые свидетельствовали о нарушениях в финансовой деятельности «Седьмой студии».
Источник агентства не уточнил, когда именно была организована прослушка и какая часть полученных таким образом материалов легла в доказательную базу следствия по уголовному делу.
Оперативное сопровождение дела «Седьмой студии» осуществляет управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й службы ФСБ.
Адвокаты фигурантов дела не комментируют ход и содержание материалов дела из-за подписки о неразглашении данных предварительного расследования.
Справка:
«Дело «Седьмой студии», по которому задержаны Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра и экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, началось практически год назад – 23 мая 2017 года — с обысков по нескольким адресам. Все его фигуранты обвиняются в мошенничестве с 133 миллионами рублей бюджетных средств в период с 2011 по 2014 год. Деньги предназначались на реализацию культурного проекта «Платформа». Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.