СМИ: Телефоны фигурантов дела «Седьмой студии» прослушивали несколько лет

Российские спецслужбы в течение нескольких лет прослушивали телефонные переговоры руководства «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова до возбуждения уголовного дела. Об этом 1 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник «Интерфакса».

По его словам, оперативные мероприятия проводились на основании полученных правоохранительными органами первичных материалов, которые свидетельствовали о нарушениях в финансовой деятельности «Седьмой студии».

Источник агентства не уточнил, когда именно была организована прослушка и какая часть полученных таким образом материалов легла в доказательную базу следствия по уголовному делу.

Оперативное сопровождение дела «Седьмой студии» осуществляет управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й службы ФСБ.

Адвокаты фигурантов дела не комментируют ход и содержание материалов дела из-за подписки о неразглашении данных предварительного расследования.