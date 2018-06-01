В Омской области вёртолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за птицы
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области 1 июня. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, ЧП произошло в селе Петровка Омского района. Причиной аварии, по предварительным данным, стало попадание в двигатель птицы.
Агентство «Омск-Информ» выяснило, что вертолет принадлежит авиакомпании «Полярные авиалинии». На борту находились пять человек, никто не пострадал, и все они отказались от помощи спасателей. Вертолёт получил сильные повреждения.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.