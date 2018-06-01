Как метростроители разыгрывают козырную десятку

«Метрострой» объяснил, почему Смольный должен ему миллиарды, уже заплаченные за строительство Невско-Василеостровской линии. Оказывается, теоретически комитет по развитию транспортной инфраструктуры может забрать их обратно. А "может", мол, - это почти забрал, а раз забрал - значит... должен.

Контракт на продолжение Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена стоил 31,4 миллиарда рублей. В компании «Метрострой» "Фонтанке" рассказали: 10 миллиардов из них город должен. Арифметика такая: 7 миллиардов долга составляют не погашенные авансовые платежи, 3 миллиарда просто пока невыплачены.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) парировали: мы перечислили «Метрострою» 28,3 миллиарда, 3,1 миллиарда действительно должны, но проблем нет, как только документы дооформят – заплатим. Метростроевцев работники комитета, не скрывая изумления, обвинили в лукавстве и даже в обмане:

– Мы не понимаем, как они насчитали такую сумму, когда все финансовые документы открыты, доступны и неопровержимо свидетельствуют: долга в 10 миллиардов нет и не может быть, – заявили «Фонтанке».

В «Метрострое» на прямой вопрос: «Вы получили 28,3 миллиарда рублей за строительство «Беговой» и «Новокрестовской»?» – отвечают:

– Да, получили. Они должны нам 10 миллиардов…

Если из 31,4 миллиарда рублей вычесть 28,3, то 10 миллиардов точно не получится.

В «Метрострое» раскрыли методику расчетов. Оказывается, из полученных 28,3 миллиарда 7 – это не погашенные авансовые платежи (не только по Невско-Василеостровской линии, но и по другим объектам). Эти деньги получены, потрачены, но не оформлены соответствующими финансовыми документами. С юридической точки зрения это означает, что теоретически комитет по развитию транспортной инфраструктуры может попросту отобрать их. Значит, «Метрострой» может лишиться этих денег, значит, город ему их должен.

– У нас нет слов, – прокомментировали эти подсчеты в КРТИ.

В «Метрострое» не смущаются: смотрите, говорят, ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (представитель КРТИ в общении с «Метростроем») не предоставило нам сметную документацию – наверняка специально, чтобы мы не смогли закрыть авансовые платежи, что дало бы им формальные основания отобрать их.

«Могут отобрать» в этой логике равняется «отобрали», а раз отобрали – значит, должны.

В КРТИ возражают: полная ерунда, мы еще прошлым летом предоставили «Метрострою» всю документацию, пусть не дурят и закрывают авансы.

Вообще складывается впечатление, что при наличии у «Метростроя» финансовых проблем, которые привели к задолженности перед рабочими, он, чтобы отвести от себя удар, предпринял такой пиар-ход, – поделились впечатлениями с "Фонтанкой" в КРТИ.

Спорить с таким предположением невозможно – как с любым другим, лишенным конкретной доказательной базы. Но есть как минимум один объективный косвенный фактор: на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области не видно искового заявления от «Метростроя», в котором тот выразил бы свои претензии к КРТИ по поводу непредоставления сметной документации.

Напомним историю, которая до сих пор кажется невероятной: солидное ОАО «Метрострой», построившее все петербургское метро и кое-что еще, публично обвинило не менее солидный комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного в не совсем существующем долге. Речь идет о вполне конкретных вещах: входящее в бизнес-структуру «Метростроя» ЗАО «Управление-15 Метрострой» ударными темпами сдало к 315-му юбилею Петербурга две станции метро – «Беговую» и «Новокрестовскую». Но праздник превратился в скандал, когда выяснилось, что ударно поработавшие рабочие довольно давно не получают зарплату. Власть отрапортовала о подарке городу, но оказалось, что оборотная сторона медали очень далека от сияющего фасада.

Рабочие вышли в медиапространство, журналисты начали задавать вопросы, «Метрострой» сделал то, чего от него меньше всего ожидали, – заявил, будто рабочие не получили деньги, потому что Смольный задолжал за новые станции 10 миллиардов рублей.

Теперь выяснилось, что деньги эти он почти целиком заплатил, а долг настолько условен, что напоминает расчет в азартной игре – при отсутствии козырей.

Леонид Новиков, для "Фонтанка.ру"