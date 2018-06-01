Рыбак утонул в Дудергофском канале, запутавшись в сетях

Рыбак погиб в водоеме на территории Красносельского района Петербурга. Мужчину сгубили сети и алкоголь.

Как стало известно «Фонтанке», тревогу рано утром 31 мая забила сожительница рыбака: в семь утра она заявила в полицию, что ее 43-летний возлюбленный, отдыхавший со знакомым в Южно-Приморском парке, не вышел из водоема. Прибывший на место наряд установил: мужчина ставил сети в Дудергофском канале, запутался в них и не смог выбраться из воды. Он утонул. Возможно, исход происшествия не был бы таким роковым, если бы в процессе рыбалки мужчина не употреблял спиртное.