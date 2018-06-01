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01.06.2018 09:42

ЦБ лишил лицензии Бум-банк

Центробанк 1 июня отозвал лицензию у зарегистрированного в Нальчике Бум-банка, Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.

В ЦБ объяснили, что причиной стали многократные нарушения требований российского законодательства, которые фиксировались на протяжении года и не были исправлены. В частности, деятельность банка нарушала положения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно данным на сайте ЦБ, уставный капитал Бум-банка составляет 169 млн руб. Он является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 апреля этого года, финансовая организация занимала 378-е место в банковской системе России.

 


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В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
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