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01.06.2018 09:41

Учиться жизни играя

Дети лучше усваивают новые знания и приобретают навыки не путём тупого зазубривания, а играя. Это аксиома. Именно по пути игр пошёл благотворительный проект «Полдень», разрабатывая экспериментальную обучающую программу для детей из детдомов и интернатов.
Учиться жизни играя
https://vk.com/thenoon /

У программы как такового названия нет. Но это и не главное. Главное, что за три года её реализации десятки мальчишек и девчонок, оказавшихся волею судьбы в детдоме, получили новые знания, которые, безусловно, пригодятся им во взрослой жизни.

Детский дом – это не семья. Здесь у ребят возникает огромный провал в плане самых элементарных жизненных знаний. Дети не получают опыта постановки и решения жизненных задач, не учатся долгосрочному планированию. Это происходит потому, что их жизнь регламентирована в большей степени, чем у детей, живущих в семье. Они не получают опыта воздействия на мир с помощью слов, просьб, убеждения. От их запросов зависит мало. И, наконец, они не умеют решать проблему личного целеполагания. Это неумение встречается и у обычных школьников, и даже у взрослых. Но именно выпускникам детских домов это умение жизненно необходимо, ведь у них нет внешней поддержки. Именно на решение этих проблем и была направлена программа.

А кроме социализации программа предполагала выработку у детей способности к самоорганизации. Выпускники закрытой системы с жестко регламентированным распорядком жизни привыкают занимать более пассивную позицию. Однако после окончания детдома они оказываются в ситуации, требующей свободного самоопределения, опыта которого у них нет.

И вот закончился учебный год. За эти 9 месяцев московское и петербургское отделения «Полдня» провели свою образовательно-игровую деятельность в 12 детдомах, шести социально-реабилитационных центрах и одном негосударственном социальном детском приюте. До финала дошли не все: к июню на два города осталось 8 детдомов, 4 СРЦ и всё тот же приют.

Важно, что закончился не только очередной учебный год, завершилась сама трёхгодичная программа, которую «Полдень» внедрял в четырёх петербургских учреждениях из 9 возможных. По словам руководителя проекта Александра Минкина, эта программа более комплексная, чем отдельные занятия, и, как следствие, более целостная: она предполагает не только проведение с разными детьми разных игр, но нацелена на более постоянный и однородный состав участников.

Это вовсе не означает, что, если ребенок не попал на первые игры программы, он не может присоединиться к ним. Главная ценность образовательной деятельности «Полдня» в том, что даже одна игра несет в себе такое содержание, что способна изменить сознание и самосознание в лучшую сторону.

Нельзя забывать тот факт, что в цепочке ««Полдень» и дети» есть еще одно важное звено, без которого ничего бы не было, – это волонтёры проекта: самые разные люди – журналисты, студенты, сотрудники фаст-фуда, учителя, инженеры. На протяжении всего учебного года они не только ездят к детям и играют с ними, но и бесконечно учатся сами под руководством координатора проекта.

«Волонтёры нам нужны всегда, поэтому мы будем рады новым знакомствам», – говорят в «Полдне». Узнать, как можно стать добровольным помощником, и в целом ознакомиться с деятельностью «Полдня» можно на сайте проекта.

В эти дни подопечные «Полдня» выходят во взрослую самостоятельную жизнь. И есть все основания полагать, что «Полдень» помог им войти в неё увереннее и спокойнее.

Что касается игровой программы, то за время её реализации опыт приобрели и сами разработчики. В ближайшее время они проанализируют то, что получилось, и то, что не очень удалось, внесут корректировки и продолжат свою кропотливую и очень нужную работу.

«Фонтанка.ру»

 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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