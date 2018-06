Выходные в Финляндии, 2 - 3 июня: Ретро-паровоз, хип-хоп и авиашоу

Первые летние выходные будут в Суоми солнечными и тёплыми. На юге страны столбик термометра поднимется до плюс 26 – 27 градусов Цельсия, а в центральной части будет от 20 до 24 градусов. Дожди возможны только в самых северных регионах, воздух там прогреется до плюс 11 – 13 градусов.

На этой неделе Силы обороны Финляндии отмечают 100-летний юбилей, и до 4 июня на Сенатской площади Хельсинки будет выставлена военная техника. У причала Pakkahuoneenlaituri в парке Этеляпуйсто в эти же дни можно увидеть ракетный катер класса «Хамина».

В субботу, 2 июня, в парке Кайвопуйсто в 14:50 состоится десантный прыжок с флагом Финляндии, после чего начнется авиашоу с участием пилотных групп Hornet и Midnight Hawks. В воскресенье в 16:30 на Сенатской площади оркестр Сил обороны выступит с популярной певицей Диандрой.

#ilmavoimat100 #finaf100-juhlalentonäytöstä odotellessa sotilastaitolennon historiaa: Midnight Hawks -osaston perinteet juontavat Fouga-aikaan ja kauemmas aina 1920-luvulle asti / The legacy of the Midnight Hawks aerobatic team traces way back to the 1920s https://t.co/3gp1iWv5xF pic.twitter.com/m3x5pZJluG