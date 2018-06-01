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Фонтанка.fi
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01.06.2018 09:45

Выходные в Финляндии, 2 - 3 июня: Ретро-паровоз, хип-хоп и авиашоу

Финляндия встречает лето празднованием столетия Сил обороны, открытыми бассейнами, ярмарками, уличными концертами и музыкальными фестивалями.
Выходные в Финляндии, 2 - 3 июня: Ретро-паровоз, хип-хоп и авиашоу
Defence Forces of Finland

Первые летние выходные будут в Суоми солнечными и тёплыми. На юге страны столбик термометра поднимется до плюс 26 – 27 градусов Цельсия, а в центральной части будет от 20 до 24 градусов. Дожди возможны только в самых северных регионах, воздух там прогреется до плюс 11 – 13 градусов.

На этой неделе Силы обороны Финляндии отмечают 100-летний юбилей, и до 4 июня на Сенатской площади Хельсинки будет выставлена военная техника. У причала Pakkahuoneenlaituri в парке Этеляпуйсто в эти же дни можно увидеть ракетный катер класса «Хамина».

В субботу, 2 июня, в парке Кайвопуйсто в 14:50 состоится десантный прыжок с флагом Финляндии, после чего начнется авиашоу с участием пилотных групп Hornet и Midnight Hawks. В воскресенье в 16:30 на Сенатской площади оркестр Сил обороны выступит с популярной певицей Диандрой.

До 6 июня можно бесплатно попасть в манеж военного музея на острове Суоменлинна, где к юбилею организована выставка об истории Сил обороны Финляндии. Также бесплатно можно посетить подводную лодку «Весикко», входившую в состав военно-морских сил Финляндии в период Второй мировой войны. 

3 июня на площади Наринккатори устроят фестиваль уличной культуры. С 10 до 20 часов гостей будут развлекать рэп-исполнители и танцоры хип-хопа, состоятся турниры по уличным версиям баскетбола и футбола.

Начался сезон в Олимпийском бассейне под открытым небом, где можно искупаться в жаркий день. Впрочем, поплавать там можно и в более прохладную погоду – вода подогревается. Билет для взрослого стоит 4,50, для ребенка – 2,20 евро. Столько же стоит посещение бассейна под открытым небом в Кумпула (Allastie,1), он уже тоже готов к приему посетителей.

А в парке Эспланада пришло время бесплатных концертов. В субботу, 2 июня, музыка со сцены «Эспан лава» будет звучат в 12, 14 и 16 часов.

2 июня в Хельсинки завершаются показы финской версии популярного мюзикла Mamma mia! Песни группы ABBA звучали в Выставочном центре почти месяц. В субботу представления будут в 14:00 и 19:00, билеты стоят от 49 евро.

В Эспоо 3 июня стартует международной фестиваль хоровой музыки. Ценителей вокального искусства ждут не только выступления состоявшихся музыкантов, но и конкурсы начинающих исполнителей и мастер-классы. Откроет фестиваль конкурс композиторов: слушателям будет представлен шорт-лист произведений, отобранный жюри из 161 заявки.

Международная ярмарка, колесящая по городам Финляндии, в эти выходные окажется в Вантаа. На Peltolantie, Tikkuraitti и Asematie будут продаваться деликатесы из разных уголков мира и изделия ручной работы.

В Лаппеенранте тоже начался сезон уличных выступлений. В субботу на площади Кауппатори музыка будет звучать с 10 до 11 часов, а  в 18 часов концертную эстафету примет площадь Сатаматори.

В Художественном музее Лаппеенранты 3 июня завершается выставка «Сиркка-Лииса Лонка. Ретроспектива». Среди работ разносторонней художницы можно увидеть абстрактные композиции, натюрморты, пейзажи с видами джунглей и даже изображения улиток.

В Турку 60-летие отмечает музей «Аптека», поэтому с 1 по 3 июня в него можно попасть бесплатно. В единственном в Финляндии музее-аптеке расскажут об истории фармакологии и покажут аптечную лабораторию 1920-х годов. Само здание было построено в начале 18-го века, поэтому там можно увидеть убранство купеческого дома того периода.

Ретро-паровоз «Укко Пекка», или «Дедушка Пекка», утром 3 июня отправится в путь из Коуволы в Тампере через Лахти и Хямеенлинну. Билеты приобретаются во время поездки и стоят от 10 евро. Вечером локомотив 1948 года выпуска увезет вагоны с пассажирами из Тампере в Оривеси.

На Конюшенном дворе (Kuninkaankatu, 4) в Тампере 3 июня с 11 до 17 часов будут встречать лето. Маленькие гости смогут прокатиться на пони и бесплатно попрыгать на батуте, взрослых ждут танцы под живую музыку, а также ярмарка и фуд-корт.

Куда пойти на этих выходных в Петербурге, читайте на "Афише Plus".


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