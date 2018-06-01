В МВД объяснили, как оказались недействительными 1,5 миллиона паспортов россиян

В Министерстве внутренних дел России объяснили, каким образом паспорта примерно полутора миллионов граждан страны были признаны недействительными. Как следует из комментария ведомства газете «Коммерсантъ», проблема возникла после объединения баз данных Федеральной миграционной службы (ФМС).

В 2006 году разные базы ФМС объединили для создания автоматизированной системы «Российский паспорт». «В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», — заявили в ведомстве.

В МВД отметили, что ошибки в кратчайшие сроки устранят территориальные органы министерства. Сейчас проверить свой паспорт на действительность можно на сайте МВД.

Из-за недействительного паспорта могут возникнуть проблемы, например при получении кредита в банке или же при регистрации на портале «Госуслуги».

Функции ФМС и ФСКН передали МВД в 2016 году по указу президента России Владимира Путина. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, сроки ликвидации ведомств продлили до 1 июля 2018 года.